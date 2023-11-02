В крымском детсаду воспитанников уложили спать под сирены воздушной тревоги

Воспитанников одного из детских садов в Севастополе отвели на тихий час во время звучания сирен о воздушной тревоге, сообщает Telegram-канал Mash. Мать одного из детей присутствовала в этот момент в воспитательном учреждении. Позже она обратилась в полицию.

По данным канала, 28-летняя мать привела свою дочь на занятия в подготовительную группу, когда на территории учреждения зазвучали сирены, предупреждающие о воздушной тревоге. Детей вместе с женщиной направили в бомбоубежище, однако спустя непродолжительное время заведующая распорядилась вернуть детей в здание детсада на тихий час.

Как пишет Mash, в тот день украинские военные били по Крыму ракетами Storm Shadow, которые успешно перехватили российские средства ПВО. Однако, как уточняет канал, обломки сбитых снарядов приземлились вблизи детсада спустя 15-20 минут, как детей подняли в группы.

1 ноября в Севастополе два раза за день объявлялась воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев публиковал инструкцию с рекомендациями, что необходимо делать в такой ситуации. Он призывал жителей Севастополя принять меры предосторожности, в том числе по возможности отправиться в ближайшее укрытие.