В крымской Евпатории обесточило 10 электроподстанций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В крымской Евпатории были обесточены 10 электроподстанций, сообщает городская администрация. Причиной стала авария на электрических сетях. Энергетики занялись устранением последствий на месте. К 11:15 электроснабжение в городе полностью восстановили.

В связи с аварией на электросетях обесточены 10 трансформаторных подстанций города. На месте работают бригады ГУП РК «Крымэнерго», — говорится в сообщении.

Ранее во Владивостоке произошло аварийное отключение электричества. Это привело к прекращению электроснабжения 90 домов, в которых проживают 15 тысяч человек. Прокуратура Приморского края начала проверку.

До этого без света остались и жители Новороссийска, это произошло из-за пожара на подстанции. Мэр города Андрей Кравченко рассказал, что проблема коснулась 26 тысяч горожан. На места сразу выехали аварийные службы.

На прошлой неделе шесть селв Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ. Удары пришлись по селу Поповка Краснояружского района. Повреждения в результате прямого попадания снаряда получили один частный дом и линия электропередачи. С блэкаутом столкнулись жители поселка Прилесье, а также сел Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка.