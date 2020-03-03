Гидрометцентр Республики Крым сообщил о снижении запасов воды в крымских водохранилищах. На сегодняшний день их уровень составляет около 100 млн кубометров воды.
Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 мск 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем к началу весны 2019 года, — говорится в сообщении организации.
По данным синоптиков, причиной таких изменений является локальный характер осадков, которые распределились по территории речных бассейнов неравномерно. Это может негативно сказаться на удовлетворении потребности населения в пресной воде. Ранее около 85% спроса удовлетворял Северо-Крымский канал. Однако Украина его полностью перекрыла после отделения Крыма.
NEWS.ru писал ранее, что синоптики представили подробный прогноз погоды на март 2020 года.
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