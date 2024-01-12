В Крымске живую породистую собаку нашли в мусорном контейнере

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Жительница Крымска нашла в мусорном контейнере живую породистую собаку, сообщил Telegram-канал «112». Животное не смогло самостоятельно выбраться из западни, так как очень ослабло. Ветеринары установили, что порода собаки называется курцхаар, а стоимость такого щенка достигает 35 тысяч рублей.

Пострадавшее животное аккуратно достали из контейнера, после чего оказали первую помощь и накормили. По словам специалистов, собака находилась без воды и еды около трех дней. Девушка, нашедшая собаку, забрала ее к себе на передержку. Все расходы на лечение она также взяла на себя.

Полиция организовала проверку по факту произошедшего. Сотрудники намерены разыскать человека, который выкинул собаку в мусорку. Ему может грозить уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в городе Полевском Свердловской области начали проверку по факту смерти служебной полицейской собаки. Женщину-кинологу, работавшую с ней, подозревают в том, что она уморила животное голодом. Вскрытие показало, что пес умер из-за легочно-сердечной недостаточности на фоне длительного голодания.