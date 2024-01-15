В Крымске сняли баннер с рекламой «Ебидоеби» из-за жалоб В Крымске сняли баннер «Ебидоеби» после жалоб местных жителей на название

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Баннер компании «Ебидоеби» сняли в Крымске Краснодарского края после жалоб местных жителей на название, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Крымского района. Представители региональных властей добавили, что больше рекламы компании в городе нет.

Баннер снят 11 января. Жители станицы Холмской обратились в городскую администрацию. Им не понравилось название, — заявили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором местная жительница заявила о «дискредитации власти» в связи с баннером производителя роллов и суши «Ебидоеби». На постере располагался слоган «Каждый третий житель Крымска попробовал Куни Ли». При этом на обратной стороне щита располагалась информация о мартовских выборах президента России. Такое соседство возмутило женщину.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал «Ебидоеби» сменить название. Наименование компании признали противоречащим принципам гуманности и морали. При этом доказательства того, что обозначение воспринимается россиянами как транслитерация с японской фразы «День недели — суббота», не были предоставлены. Организацию обязали изменить наименование в течение трех месяцев.