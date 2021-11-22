В Крыму уволили подозреваемую в крупной взятке главу Минкультуры
Аксёнов уволил главу Минкультуры Крыма в связи с утратой доверия
Сергей Попов
Сергей Попов
13:57, 22 ноября 2021
Арина НовосельцеваФото: rk.gov.ru
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Министр культуры Крыма Арина Новосельская, подозреваемая в получении взятки в размере 25 млн рублей, отправлена в отставку. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов, передаёт «МК в Крыму».
Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия, — написал он.
Уголовное дело в отношении Новосельской было возбуждено 18 ноября. По версии следствия, в 2018 году чиновница получила 25 млн рублей от бенефициара компании «Меандр» за покровительство при выполнении компанией строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».
Новосельскую задержали. По месту её работы и жительства были проведены обыски. 19 ноября Басманный суд Москвы вынес постановление о заключении чиновницы под стражу. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности на срок до 15 лет.