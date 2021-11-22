В Крыму уволили подозреваемую в крупной взятке главу Минкультуры

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, подозреваемая в получении взятки в размере 25 млн рублей, отправлена в отставку. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов, передаёт «МК в Крыму».

Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия, — написал он.

Уголовное дело в отношении Новосельской было возбуждено 18 ноября. По версии следствия, в 2018 году чиновница получила 25 млн рублей от бенефициара компании «Меандр» за покровительство при выполнении компанией строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Новосельскую задержали. По месту её работы и жительства были проведены обыски. 19 ноября Басманный суд Москвы вынес постановление о заключении чиновницы под стражу. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности на срок до 15 лет.