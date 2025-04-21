В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии контейнерный поезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополь прибыл первый контейнерный поезд, проехавший через территорию Новороссии, сообщает пресс-служба Федерального агентства железнодорожного транспорта. Запустить контейнерные железнодорожные перевозки по новым регионам России готовились с февраля 2025 года.

В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог Новороссии. <...> Он прошел более трех тысяч километров менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда, — сказано в сообщении.

В Росжелдоре подчеркивают, что на сегодняшний день активно ведется развитие транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для доставки российских товаров в крымские порты, включая севастопольский, для дальнейшего экспорта.

В начале года глава Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин сообщил, что строительство железной дороги на полуостров через Новороссию обойдется в сумму от 90 до 160 млрд рублей. Он отметил, что выход железнодорожных путей из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область.