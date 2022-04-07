В Крым могут запустить экспресс-поезда

Туроператоры предложили запустить в Крым экспресс-поезда. Ожидается, что составы будут ходить летом и делать только несколько остановок в больших городах, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). В настоящее время путь на поезде до полуострова занимает от 22 до 30 часов.

По оценкам туроператоров, Крыму в летнем сезоне нужны экспресс-поезда, то есть составы, которые делали бы только несколько остановок в больших городах, — говорится в сообщении.

Также в АТОР считают необходимым продавать билеты на такие экспресс-поезда за 180 дней до отправления вместо 90 дней, как сейчас.

Вице-премьер и глава Минфина Крыма Ирина Кивико ранее рассказала, что за восемь лет, прошедших с момента воссоединения республики с Россией, туристический поток на полуостров вырос в два с половиной раза по сравнению с «украинским периодом». Так, в 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов, что стало рекордом за весь постсоветский период.

По её словам, рост числа отдыхающих связан с развитием транспортной инфраструктуры. Большое количество туристов приезжают на курорты полуострова по Крымскому мосту, кроме того, с полной нагрузкой работает аэропорт Симферополя.