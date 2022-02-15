В Крым будет летать вдвое больше самолётов из шести регионов России

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К концу 2024 года в Подмосковье построят ещё 44 перехода, губернатор региона Андрей Воробьёв пообещал создать новый стандарт, согласно которому постройки должны быть безопасными. Помимо этого, они должны быть оснащены грузовыми лифтами, пишет «360».

Мы с коллегами из РЖД поменяем стандарты — все новые подобные переходы будем строить уже с лифтами, а не подъёмниками, — подчеркнул Воробьёв. Согласно новым правилам, надземный переход обязательно должен...