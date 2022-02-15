В Крым будет летать вдвое больше самолётов из шести регионов России
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:02, 15 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В курортный сезон будет произведено вдвое большее авиаперевозок в Крым из шести регионов России, рассказали в пресс-службе аэропорта Симферополь. Известно, что количество перелётов увеличится за счёт большего числа компаний, осуществляющих перевозку по этому направлению, пишет «МК в Крыму».
Так, из Белгорода в Крым будет летать семь рейсов с 27 мая до конца октября. Из Ижевска и Мурманска будет летать по пять рейсов в неделю в этот же период. Из Саранска и Ухты будет летать по два рейса в неделю, а из Чебоксар — по четыре рейса в неделю, — пишет издание.
Ранее стало известно, что на период новогодних праздников авиакомпании организовали дополнительные перелёты в Крым из девяти российских городов. В международном аэропорту Симферополя сообщили, что наибольшее число перелётов на новогодние праздники было запланировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону. Авиаперевозки осуществляли 11 компаний.