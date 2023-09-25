В крупном пожаре в Кирове сгорели шесть грузовиков

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В крупном пожаре на открытой автомобильной стоянке в Кирове полностью выгорели шесть грузовиков, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Как отмечается, инцидент произошел в Автотранспортном переулке. С огнем боролись семь пожарных расчетов. Никто не пострадал.

23 сентября в Кирове, Автотранспортный переулок, д. 4 произошел пожар на открытой автостоянке. По оперативным данным пострадавших нет. Огнём повреждены 6 грузовых автомобилей <...> На тушение пожара привлекались 7 пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канал Baza, огонь вспыхнул поздно вечером на охраняемой стоянке «Автотранспортного предприятия». Пожарным понадобилось два часа, чтобы справиться с возгоранием. За это время выгорели два автомобиля MAN и четыре BAF. Они принадлежали двум компаниям, которые оценили ущерб в более чем 50 миллионом рублей.

По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания в одном из прицепов, а затем перекинулся на другие авто.

Ранее сообщалось, что во время пожара на нефтебазе в поселке Холодные Ключи Оренбургской области пропал без вести 37-летний сотрудник предприятия «Энергоресурс». Другой работник нефтебазы получил 50% ожогов тела и был доставлен в больницу.