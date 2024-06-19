В Кронштадте наградили отличившихся офицеров Балтийского флота

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградили отличившихся офицеров, несущих службу в составе Балтийского флота, сообщил корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что церемония награждения прошла в рамках открытия Военно-морского салона «Флот-2024» в Кронштадте. Офицеры получили губернаторские грамоты.

Церемония началась с традиционного исполнения гимна России и приветственного слова от главнокомандующего ВМФ России. Он заявил, что Балтийскому флоту выпала честь представлять достижения российского кораблестроения в рамках салона. Перед офицерами также выступил губернатор Санкт-Петербурга. От лица жителей Северной столицы он выразил военнослужащим благодарность за защиту города.

Главнокомандующий ВМФ России ранее заявил, что развитие флота немыслимо без использования беспилотных технологий. По его словам, это обусловлено тем, что стоящие на вооружении российской армии корабли представляют собой сложную систему. Подобные продвинутые технологии также должны внедряться и в другие сферы деятельности, считает Моисеев.