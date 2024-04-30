В Кронштадте электромонтажник угодил в реанимацию с ожогами 70% тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электромонтажник в Кронштадте попал в реанимацию после работы по установке нового трансформатора. Пострадавший получил ожоги 70% тела, информирует 78.ru.

По данным портала, 29 апреля бригада скорой помощи забрала от дома № 2 по Цитадельской дороге в Кронштадте 35-летнего электромонтажника. Мужчина оказался жителем Луганской области. В крайне тяжелом состоянии рабочего доставили в реанимацию.

Специалист применил болгарку, чтобы демонтировать старые трубы. На месте работы было горючее вещество, которое воспламенилось. Огонь охватил форму электромонтажника, ее удалось потушить. Однако в больницу пострадавший попал с ожогами второй и третьей степени на большей части тела. По факту инцидента ведется проверка.

В частном пансионате для пенсионеров под Санкт-Петербургом ранее произошел пожар. Пламя охватило здание в ночь на 20 апреля. Ликвидацией пожара занимались 34 спасателя и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 153 квадратных метра. Всего из горящего пансионата спасатели эвакуировали 15 человек, включая пенсионеров и сотрудников. В результате пожара 13 человек попали в стационар Токсовской межрайонной больницы.