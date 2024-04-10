В «Крокус Сити Молле» нашли записку с сообщением о теракте MK.RU: в «Крокус Сити Молле» нашли адресованную Трампу записку с угрозой теракта

В торговом центре «Крокус Сити Молл» в Подмосковье обнаружили записку с угрозой теракта, адресованную экс-главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает MK.RU. По данным издания, записка была на рояле в одном из ресторанов ТЦ.

Как сообщает портал, в записке говорилось о халатном отношении арендодателей в ТЦ «Красногорск Плаза» к обязанностям и нарушении ими техники безопасности. Все это, по мнению автора записки, может привести к теракту.

Правоохранителям удалось установить возможного автора этого сообщения — это 46-летний житель Красногорска. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Вскоре четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.

Вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов заявил, что заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо публично наказать. По его словам, перед этим необходимо завершить специальную военную операцию на Украине.