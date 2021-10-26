В Кремле учтут мнение Татарстана по названию должности главы республики

Решение парламента Татарстана не отказываться от названия должности президента республики будет учтено, как одно из многих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Законопроект, предлагающий переименовать должности губернаторов и президентов республик, внесли в Госдуму в конце сентября.

Смотрите — это мнение на законопроект, в рамках работы по законопроекту с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом, — сказал Песков.

Он отметил, что в рамках работы высказываются разные мнения, но речь не идёт о фиксации какого-то положения де-юре. По словам Пескова, все мнения по данному вопросу будут учтены.

Ранее сообщалось, что парламент Татарстана выступил против переименования должности президента республики. Речь идёт о проекте федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». По мнению главы комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберта Хабибуллина, ряд положений документа противоречит конституционным нормам.

Законопроект был внесён в Госдуму 27 сентября. Он подразумевает новое наименование должности глав республик. Они больше не смогут называться губернаторами и президентами, а станут «главами субъектов Российской Федерации».