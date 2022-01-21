В Кремле отреагировали на жалобу детей на экообстановку в Минусинске
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:51, 21 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал направить жалобу детей Минусинска на рассмотрение зампреду правительства, которая курирует вопросы экологии Виктории Абрамченко, передаёт «Подъём». Ранее в Интернете появилось видеообращение к Путину, где школьники рассказали, что не могут гулять во время действия в городе режима «чёрного неба».
Обязательно отправим это вице-премьеру Абрамченко, — заявил Песков.
На появившемся ранее видео, юные жители Минусинска (Красноярский край) рассказали о грязном воздухе, из-за которого они не могут даже выйти погулять. Кроме того, из этого у них появляется кашель и аллергии. Им также недоступны обычные зимние игры, так как снег чёрный от сажи.
На кашель, одышку, заложенность носа и другие проблемы со здоровьем в зимний период жалуются около 80% жителей, передаёт Readovka.
Накануне в городе вновь был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) из-за большого количества выбросов. Жителям порекомендовали проводить профилактические мероприятия, снижающие поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой в срок до 1 апреля 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на борьбу с вредными выбросами в атмосферу. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так, в городах, где уже введено квотирование вредных выбросов, в течение 2022 года должны быть установлены системы автоматического контроля этих выбросов. В городах, где квотирование введут позже, контроль должен быть установлен в течение года.