В Кремле отреагировали на жалобу детей на экообстановку в Минусинске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал направить жалобу детей Минусинска на рассмотрение зампреду правительства, которая курирует вопросы экологии Виктории Абрамченко, передаёт «Подъём». Ранее в Интернете появилось видеообращение к Путину, где школьники рассказали, что не могут гулять во время действия в городе режима «чёрного неба».

Обязательно отправим это вице-премьеру Абрамченко, — заявил Песков.

На появившемся ранее видео, юные жители Минусинска (Красноярский край) рассказали о грязном воздухе, из-за которого они не могут даже выйти погулять. Кроме того, из этого у них появляется кашель и аллергии. Им также недоступны обычные зимние игры, так как снег чёрный от сажи.

На кашель, одышку, заложенность носа и другие проблемы со здоровьем в зимний период жалуются около 80% жителей, передаёт Readovka.

Накануне в городе вновь был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) из-за большого количества выбросов. Жителям порекомендовали проводить профилактические мероприятия, снижающие поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице.