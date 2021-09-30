В Кремле оценили необходимость введения COVID-ограничений в регионах

Волна заболеваемости коронавирусом в регионах России нарастает. Вероятнее всего, им придётся реагировать, однако на федеральном уровне решений о новых ограничениях, связанных с пандемией COVID-19, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Мы видим, что идёт волна, она нарастает, — сказал представитель Кремля.

По его словам, пока «ситуация подвижная». Более того, ряд регионов, используя особые полномочия, уже ввели различные меры.

Говоря о необходимости новых ограничений, Песков также призвал россиян вакцинироваться. Представитель Кремля добавил: «Привитым от коронавируса во всём мире будет удобнее жить, чем непривитым».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование на наличие антигена к COVID-19 начнётся 1 октября и будет проводиться в обязательном порядке.

Число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 23 888 и достигло 7 511 026. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля. За сутки умерли 867 пациентов (против 857 днём ранее). Максимум по числу умерших из-за коронавируса в России обновляется третий день подряд.