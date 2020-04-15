В Кремле назвали введение пропусков следствием недисциплинированности людей

https://static.news.ru/photo/f494501a-7f05-11ea-990e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценивать функциональность пропускного режима в Москве на основе первого дня преждевременно, и выразил надежду, что система ещё покажет свою эффективность. Песков также подчеркнул, что власти столицы были вынуждены ввести пропуска из-за недисциплинированности горожан.

Москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Он не исключил, что при внедрении пропускного режима ещё возможны трудности. Причину их появления он также видит в недисциплинированности граждан, при этом пресс-секретарь президента выразил убеждение, что всё наладится и «эффективно сработает».

Как писал NEWS.ru, 15 апреля в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ пробки из граждан начинались уже на улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на утреннее столпотворение в метро, заявив о необходимости перехода к автоматизированному контролю пропусков.