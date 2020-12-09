В красноярскую мэрию пришли оперативники с проверкой

https://static.news.ru/photo/d50e251e-3ab6-11eb-bd13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В четверг, 10 декабря, сотрудники правоохранительных органов явились с проверкой в несколько отделений красноярской администрации. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Отмечается, что проверки проходят в департаменте муниципального имущества и земельных отношений. Также полицейские пришли в красноярский департамент градостроительства и в местное управление архитектуры.

Представитель мэрии Красноярска подтвердил сведения о проверке, однако назвать её причину оказался не в состоянии.

В пресс-службе краевого главка МВД не прокомментировали данную информацию, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

Как ранее писал NEWS.ru, муниципальный депутат в Санкт-Петербурге Светлана Уткина лишилась мандата из-за неверных сведений в декларации за 2019 год. Соответствующее решение принял совет Финляндского округа по рекомендации губернатора Северной столицы Александра Беглова. Чиновник ознакомился с докладом комитета территориального развития и заметил несостыковки в документах женщины.