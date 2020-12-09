В красноярскую мэрию пришли оперативники с проверкой

В четверг, 10 декабря, сотрудники правоохранительных органов явились с проверкой в несколько отделений красноярской администрации. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
Отмечается, что проверки проходят в департаменте муниципального имущества и земельных отношений. Также полицейские пришли в красноярский департамент градостроительства и в местное управление архитектуры.
Представитель мэрии Красноярска подтвердил сведения о проверке, однако назвать её причину оказался не в состоянии.
В пресс-службе краевого главка МВД не прокомментировали данную информацию,
Как ранее писал NEWS.ru, муниципальный депутат в Санкт-Петербурге Светлана Уткина лишилась мандата из-за неверных сведений в декларации за 2019 год. Соответствующее решение принял совет Финляндского округа по рекомендации губернатора Северной столицы Александра Беглова. Чиновник ознакомился с докладом комитета территориального развития и заметил несостыковки в документах женщины.