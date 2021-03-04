В Красноярском крае женщина «заминировала» МФЦ из-за большой очереди

https://static.news.ru/photo/e3b97e0e-7d11-11eb-9e6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

46-летняя сотрудница Минусинской больницы в Красноярском крае не захотела стоять в очереди в МФЦ. Она позвонила в полицию и сообщила о заложенной бомбе.

Очередь действительно исчезла. Но воспользоваться этим преимуществом женщина не смогла, поскольку у правоохранительных органов появились вопросы к ней, сообщает издание Baza.

Поскольку обыск в МФЦ и у женщины ничего не дал, вызов сочли ложным. Теперь ей грозит от 200 тысяч рублей штрафа или до трёх лет принудительных работ.

Ранее житель Казани почувствовал себя плохо и попытался вызвать скорую помощь, однако не смог дозвониться. Тогда он сообщил в полицию, что зарезал соседку. Мужчина пробовал вызвать врачей 36 раз, ещё 44 раза он обращался по номеру «112». Когда он звонил силовикам, он надеялся, что с ними приедут врачи. Соседка, которую он якобы зарезал, поддержала этот вариант.

Как писал NEWS.ru, в Москве мужчина принял жену за мёртвую и сбежал из дома. Инцидент произошёл 3 ноября. Москвич поссорился со своей супругой и она притворилась мёртвой. Мужчина сообщил племяннице, что «убил» её тётю, а затем ушёл из дома. Родственница вызвала полицию. Силовики приехали и обнаружили в квартире живую женщину, вскоре домой вернулся и «преступник». Жена отказалась от каких-либо претензий и стражи порядка покинули квартиру.