В Красноярском крае загорелся цех по производству аэролодок

Фото: t.me/mchs_official

Загорелось предприятие по производству аэролодок, расположенное в селе Еловом Красноярского края, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источников канала, площадь возгорания составляет примерно 1,7 тысячи квадратов. К тушению пожара привлечены 27 спасателей и восемь единиц спецтехники. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что в селе Еловом расположено предприятие компании «Аллигатор», специализирующейся на выпуске плоскодонных водных судов с авиационными двигателями. Причины пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, пожар был успешно локализован, 40 человек самостоятельно покинули загоревшийся цех.

Как сообщалось ранее, в Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, горела вакуумная установка. Позднее пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание, в результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что в тушении пожара участвовали 99 человек и 31 единица спецтехники, в том числе 60 человек и 17 единиц техники от МЧС России.