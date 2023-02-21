Первый житель Красноярского края в 2023 году заразился корью

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В Красноярском крае зафиксировали первый с начала 2023 года случай заражения корью, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева. По его словам, на данный момент сотрудники ведомства проводят полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Главный санитарный врач региона уточнил, что корь подхватил четырехлетний житель краевого центра. До этого ребенок вместе с родителями ездил в один из сибирских регионов, где уже фиксировали случай заболевания инфекцией. Горяев добавил, что сотрудники местного Роспотребнадзора проведут вакцинацию всех непривитых лиц, с которыми заболевший мог контактировать по месту проживания, в детском саду или в других местах. Он подчеркнул что иммунизация является самым эффективным способом защиты от кори.

Издание сообщило ,что корь является крайне заразной инфекцией. Осложнения этой болезни является основной причиной смерти среди детей раннего возраста во всем мире.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее предупреждал, что в ближайшие месяцы в России может произойти вспышка заболеваемости корью и дифтеритом. Специалист отметил, что это связано с нарушением в стране плановой вакцинации и перемещениями людей, в том числе и по новым территориям страны.