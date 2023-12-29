В Красноярском крае впервые лишили гражданства РФ за преступления В Красноярском крае трех человек лишили гражданства РФ за хранение наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троих мужчин в Красноярском крае лишили гражданства РФ за хранение или сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Данная мера применяется в регионе впервые, подчеркнули представители ведомства.

Сейчас у уроженцев Таджикистана и Киргизии 1976, 1994 и 2001 годов рождения изымают российские паспорта. После того как нарушители отбудут наказания, они будут обязаны покинуть территорию России. В МВД добавили, что осужденные никак не связаны между собой.

До этого Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любые тяжкие и особо тяжкие преступления. Подобная мера в данное время предусмотрена в отношении лиц, совершивших определенный перечень преступлений, например изнасилование. При этом она не распространяется на тех, кто совершил убийство, за которое установлено более суровое наказание.

Ранее в Московской области полицейские лишили гражданства России уроженца Таджикистана за уклонение от призыва. В ГУ МВД России отметили, что мигрант стал россиянином в марте 2019 года и уже в 2022-м успел пройти медкомиссию и был признан годным к военной службе. Однако в установленный срок мужчина попросту не явился в военный комиссариат.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.