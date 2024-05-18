В Красноярском крае трехлетний ребенок утонул в водоеме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Ачинском районе Красноярского края трехлетний ребенок утонул в водоеме, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Около 17:30 18 мая 2024 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в водоеме на территории садового общества Щетинкино Ачинского района тела трехлетнего ребенка с признаками утопления в водоеме, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик проживал в доме со своими родителями и старшей сестрой. В вечернее время ребенок, оставшись без присмотра взрослых, вышел за ограду дома, через несколько минут мать пострадавшего заметила его отсутствие и пошла искать сына, отметили в СК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, правоохранители осматривают место происшествия.

Ранее СМИ сообщали о гибели 19-летнего студента из Елабуги в Татарстане. Тело молодого человека нашли в шести метрах от берега реки Кама после того, как его автомобиль оказался в водоеме. Уточнялось, что юноша посадил за руль 18-летнюю девушку без водительских прав, когда отдыхал с друзьями.

До этого в Иркутской области перевернулась аэролодка, она ушла под воду Байкала. На борту судна находились шесть человек, четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое утонули.