В Красноярском крае сотрудница полиции избила женщину ради ложных показаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уяре сотрудницу полиции подозревают в превышении должностных полномочий после избиения женщины, сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю. Предполагается, что она пыталась получить ложные показания, применяя насилие по отношению к свидетельнице.

По информации СК, 24 ноября в Уяре началось расследование убийства двоих местных жителей. 25 ноября участковый инспектор привезла в отдел полиции сожительницу одного из подозреваемых для допроса — она хотела, чтобы та дала показания против возлюбленного. Однако женщина была уверена, что ее спутник не причастен к этому убийству, и не стала лгать. Тогда сотрудница МВД избила ее.

Заведомо зная о непричастности мужчины к совершенному преступлению, понимая, что женщина отказывается давать ложные показания в отношении своего сожителя, превышая свои должностные полномочия, участковый стала оказывать на женщину психологическое давление и применила в отношении нее физическую силу, нанеся ей множественные удары ногой по ее ноге и кулаком по спине, — сообщили в региональном СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия) УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник полиции и его друг подозреваются в нанесении телесных повреждений 20-летней женщине черенком от швабры и парогенератором. По данным канала, пострадавшую экстренно доставили в больницу с разрывом внутренних органов.

Позднее в МВД сообщили, что в отношении сотрудника провели служебную проверку, после чего он был уволен. Экс-полицейский понесет установленное законом наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.