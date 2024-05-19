В Красноярском крае пять вагонов сошли с ж/д пути Прокуратура сообщила о сходе пяти вагонов поезда с ж/д пути в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять вагонов в составе грузового поезда сошли с пути в Красноярском крае в воскресенье, 19 мая, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (09:00 мск) на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино в Березовском районе.

Причины и обстоятельства события устанавливаются, в настоящее время осуществляются восстановительные работы, — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, добавили авторы сообщения.

Ранее на станции Котлубань Приволжской железной дороги с пути сошли вагоны в составе грузового поезда. По имеющимся данным, ЧП произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. Информация о пострадавших не поступала.

В результате инцидента движение поездов в районе станции Котлубань было приостановлено. В этой связи ожидалась задержка пассажирских составов. Для устранения последствий схода на место отправились восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда.