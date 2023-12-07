В Красноярском крае при ДТП погибли более 30 коров При столкновении двух фур в Красноярском крае погибли 35 коров

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При столкновении двух фур в в Емельяновском районе Красноярского края погибли 35 коров, сообщила ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. По информации ведомства, водитель одной из машин доставлен в больницу, уцелевших животных переместили в другой грузовик.

По предварительной информации, на 5-м км автодороги «Обход города Красноярска» водитель грузового автомобиля «Камаз», перевозивший в полуприцепе 40 голов крупнорогатого скота, <...> выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Scania, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате столкновения КАМАЗ съехал в кювет, после чего в кабине водителя началось возгорание. Из прицепа Scania выпал груз и отлетел в легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля погиб после столкновения с лосем в Ленинградской области. Отмечается, что находившийся с ним в салоне пассажир серьезно пострадал. До этого при столкновении легкового автомобиля с лосем на въезде в город Нижнекамск погибли мужчина и ребенок. Инцидент произошел вечером 14 октября неподалеку от промышленной зоны. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил лося, что привело к трагической аварии.