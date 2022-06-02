В Красноярском крае потушили все лесные пожары

Фото: МЧС России

Тушение лесных пожаров

По состоянию на 09:00 2 июня на территории Красноярского края действующих лесных пожаров нет, сообщает пресс-служба главы региона. За прошедшие сутки в лесах области ликвидировали 7 лесных возгораний на площади 2,9 тыс. га. Очаги приходились на Богучанский, Емельяновский и Абанский районы, а также Дивногорск.

Благодаря оперативному реагированию удалось не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний привлекались 14 воздушных судов, — говорится в сообщении.

По информации региональных служб МЧС, чаще всего возгорания в лесах возникали из-за сухих гроз и по вине местных жителей.

В крае продолжает действовать режим ЧС. В лесах патрулируют наземные группы местного Лесопожарного центра. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения.

7 мая МЧС объявило о локализации всех пожаров в Красноярском крае. На тот момент пострадали 17 человек, число жертв увеличилось до семи, также сгорели около 350 домов, всего пострадали около 484 строений. При этом на следующий день пресс-служба главка СК по Красноярскому краю сообщила, что количество погибших при пожарах в регионе увеличилось до восьми человек. Представители СК также отметили, что огнём были уничтожены 827 строений, включая 518 жилых домов.