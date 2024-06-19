В Красноярском крае после смерти 11 пенсионеров закрыли пансионат В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых, где умерли 11 пенсионеров

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В Красноярском крае из-за многочисленных нарушений и отсутствия медицинской лицензии закрыли пансионат, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Ведомство заинтересовалось заведением после смерти 11 пенсионеров в прошлом году.

На территории дома престарелых «Калина Красная» в поселке Емельяново на улице Московская содержится более 30 пожилых постояльцев. Однако в прошлом году в пансионате скончалось 11 пенсионеров, — говорится в сообщении.

Проверка показала, что в рассчитанном на 56 койко-мест пансионате нет системы пожарной безопасности с автоматической установкой пожаротушения, а здание расположено с нарушением минимальных отступов от надворных построек. Сотрудники прокуратуры также не обнаружили подъезда для пожарных автомобилей, эвакуационных выходов, системы пожаротушения и лицензии на медицинскую деятельность.

Владельца заведения привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в 40 тыс. рублей. Приостановлена эксплуатация здания.

Ранее после публикаций в СМИ о работе частного пансионата для пожилых людей в Красноярске завели уголовное дело. В заведении о стариках никак не заботились, многие умирали вскоре после поступления. Во время проверки стало известно, что медицинской лицензии у пансионата под названием «Валентина» нет.