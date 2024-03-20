В Красноярском крае подростка задержали за два десятка лжеминирований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в Ачинске 13-летнего подростка, которого подозревают в серии лжеминирований школ и других объектов инфраструктуры, сообщил Telegram-канал «МВД 24». Он мог действовать за вознаграждение.

По предварительным данным, подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц и, возможно, причастен еще к двум десяткам эпизодов аналогичной преступной деятельности, — говорится в сообщении.

На предоставленном МВД видео подросток признался в отправке около 20 ложных сообщений в России. Одно из таких сообщений было направлено в школу в Ачинске. При обследовании объекта следственно-оперативная группа не обнаружила никаких опасных предметов.

Отправителем сообщения оказался 13-летний ученик школы. При обыске у него изъяли сим-карту, планшет и сотовый телефон, на котором была зафиксирована его деятельность в одном из мессенджеров, включающая угрозы о наличии опасных предметов.

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