В Красноярском крае отключат Wi-Fi в торговых центрах из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5a5030f8-1ccd-11eb-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Красноярского края объявили о новом комплексе мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указы внёс губернатор региона Александр Усс.

Отмечается, в частности, что посетители торговых центров лишатся доступа к Wi-Fi. Кроме того, дети до 14 лет не смогут посещать ТЦ без сопровождения взрослых.

С завтрашнего дня в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. <...> В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещён доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi. Помимо этого, дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без сопровождения родителей, — сказано в заявлении, которое приводит пресс-служба губернатора.

Ещё одна мера — ограничение функционирования спортивных объектов. Так, спортивные мероприятия в краевых и муниципальных объектах будут проходить без зрителей. Отмечается, впрочем, что это не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения. Также спортивные секции продолжат работу при соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

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