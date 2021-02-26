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В Красноярском крае нашли двух пропавших школьниц

10:46, 27 февраля 2021
Фото: 24.мвд.рф

Сотрудники полиции Красноярского края нашли пропавших накануне вечером в городе Дудинка двух 11-летних школьниц. Девочки возвращены семьям.

Здоровью девочек ничто не угрожает. В настоящее время со школьницами и их родителям работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

В поисках детей были задействованы свыше 50 полицейских — участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, дежурной части. Обстоятельства произошедшего и причины ухода школьниц устанавливаются, сообщается на сайте краевого главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге пропали две школьницы восьми и девяти лет, проживающие в Пушкинском районе. Девочки ушли на прогулку и перестали выходить на связь.

В Калининграде 11-летняя школьница сбежала из дома после ссоры с матерью. Она забрала две тысячи рублей, которые скопила сама, выпрыгнула из окна квартиры на первом этаже и ушла в неизвестном направлении. По словам родительницы, ранее школьница подобных поступков не совершала. Позднее девочку нашли сотрудники ППС и передали в семью.

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