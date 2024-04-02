В Красноярском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы В Красноярском крае начали проверку после ЧП с пассажирским Ан-24

Фото: t.me/zstproc

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Красавиа» при посадке в аэропорту Светлогорска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской прокуратуры. По предварительным данным никто не пострадал.

По предварительным данным, сегодня около 15 часов местного времени в аэропорту Светлогорск в Туруханском районе Красноярского края после посадки воздушного судна Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа», выполнявшего регулярный рейс из Красноярска, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, — говорится в сообщении.

На борту самолета в момент инцидента находились 15 пассажиров, сред них двое несовершеннолетних. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Начата проверка.

Ранее экипаж самолета DHC 8-400 авиакомпании «Аврора», следовавшего в Харбин, спустя 40 минут полета запросил экстренную посадку в аэропорту вылета в Южно-Сахалинске. Причиной произошедшего назвали разгерметизацию воздушного судна. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению требований при подготовке судна к вылету.