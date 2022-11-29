В Красноярском крае мужчина хотел перелезть через забор и замерз насмерть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярском крае в городе Назарово мужчина хотел перелезть через забор, застрял и насмерть замерз, сообщает областной портал «Назарово-онлайн». Местные жители обнаружили тело мужчины висящим вниз головой на заборе между двумя частными домами. Ни к одному из жителей этих домов он не имеет отношения.

В этом доме мы не проживаем, собираемся его продавать. Я приезжаю только растопить печь и покормить собаку. Примерно в шестом часу вечера мне позвонил сосед и сообщил, что у нас на заборе обнаружили тело незнакомого мужчины, что на месте уже работают сотрудники полиции, — рассказал владелец дома.

В Бурятии четырехлетняя девочка ушла из дома в легкой одежде и умерла из-за переохлаждения. Инцидент произошел в ночь на 22 ноября в одном из сел Кижингинского района. Девочка жила в многодетной семье. Вечером 21 ноября мать уложила всех спать, после чего уснула и сама. Пропажу дочери она обнаружила лишь около 02:00. Вместе со старшими детьми она отправилась на поиски. Обнаружить ее удалось лишь под утро — та лежала на земле в легкой одежде. На место была вызвана скорая помощь, однако врачи не успели помочь ребенку.