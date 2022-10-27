В Красноярском крае мать заподозрили в утоплении годовалой дочери В Красноярском крае возбудили дело в отношении матери, подозреваемой в утоплении дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении многодетной матери, которую подозревают в убийстве малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Другие дети изъяты из семьи.

По версии следствия, женщина вместе со своей дочерью возрастом 1 год и 5 месяцев приехала из поселка Курагино в поселок Кошурниково к бывшему сожителю — отцу девочки, с которым не проживала вместе. Вечером 26 октября женщина, находясь в доме одна с дочерью, начала купать девочку и в процессе купания утопила, — говорится в сообщении.

Подозреваемая сама сообщила о случившемся в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Также известно, что женщина воспитывает еще двоих детей от первого брака — 10 и 14 лет. Они помещены в социальное учреждение. Сообщается, что семья на профилактическом учете ранее не состояла.

Ранее сообщалось, что ростовские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой было обнаружено в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Также сообщалось, что в Павловском Посаде мать пыталась «заказать» убийство сына. По ее замыслу, смерть должна была произойти от передозировки наркотиков. Женщина даже нашла киллера, согласившегося совершить преступление за две тысячи рублей, однако ее план сорвался — в полиции узнали о готовящемся покушении и задержали злоумышленницу.