В Красноярске женщина упала с 16-го этажа на глазах у прохожих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске женщина упала с 16-го этажа на глазах у прохожих, передает портал NGS24.ru. По его данным, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как рассказали очевидцы, пострадавшей на вид было около 50 лет. Отмечается, что на место происшествия моментально приехали скорая помощь и полиция.

Я с ребенком мимо шла, пришлось ему голову отворачивать, не разглядывала, что там, — рассказала прохожая.

В региональном управлении Следственного комитета порталу сообщили, что трагедия произошла вечером 22 февраля. По данным ведомства, женщина скончалась на месте от полученных травм. Предварительно, смерть не носит криминального характера.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области четырехлетняя девочка выпала из окна с 20-го этажа. Несчастный случай произошел 17 февраля, предположительно, по недосмотру родителей. СМИ писали, что семейная пара была дома и не сразу заметила пропажу ребенка в квартире, а отец девочки спустился к подъезду, когда с момента ее падения прошло уже не менее пяти минут. Еще около 15 минут ехала скорая помощь, по прибытии на место происшествия медики констатировали смерть.