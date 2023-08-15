В Красноярске загорелась жилая пятиэтажка МЧС: в Красноярске горит жилой дом на площади 500 квадратных метров

В Красноярске произошел пожар в жилом доме на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС региона. Для борьбы с огнем привлечено 104 спасателя и 37 единиц техники.

Сегодня в 05.45 (01.45) поступило сообщение о загорании кровли жилого пятиэтажного дома в переулке Маяковского. Площадь загорания составила 500 квадратных метров, — отметили в службе.

По информации ведомства, самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет.

По словам представителей мэрии города, пожар произошел в доме № 13 по переулку Маяковского. Они добавили, что на место происшествия отправлены четыре автобуса для жителей, и что при необходимости им будет предложено временное жилье.

Ранее при взрыве двух цистерн на автозаправке в Махачкале горящее топливо и взрывная волна накрыли людей, которые пришли посмотреть на пожар в автосервисе. Пострадали все находившиеся в радиусе 50 метров от места происшествия.

По последним данным, количество жертв увеличилось до 12 человек, двое из которых — дети. Также 50 человек получили различные травмы. При этом в администрации города заявили, что существует угроза повторного взрыва рядом с автосервисом.