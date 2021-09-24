В Красноярске суд арестовал студента, готовившего убийство однокурсников
Александр Чеков
Александр Чеков
14:32, 24 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Суд в Красноярске избрал меру пресечения студенту КГБПОУ «Южный аграрный техникум», расположенного в селе Краснотуранске. За подготовку убийства однокурсников он будет находиться под арестом до 20 ноября, сообщает пресс-служба СК России.
По версии следствия, в прошлом году, во время обучения в техникуме, у обвиняемого на почве конфликта с однокурсниками возник умысел убить их. Он приобрёл в одном из магазинов патроны к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству. Свой замысел он захотел исполнить в здании образовательного учреждения.
В ходе проведения осмотра по месту жительства сотрудниками УФСБ обнаружены и изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей, которые он планировал использовать в качестве орудия совершения убийств, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после ареста студент был помещён в психдиспансер для обследования из-за признаков психического расстройства.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Красноярском крае силовики задержали молодого человека, который готовил нападение на учебное заведение.