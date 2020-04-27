В Красноярске ввели режим «чёрного неба»

Из-за метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе, с вечера 27 апреля до утра 29 апреля в Красноярске объявлен режим «чёрного неба». Об этом сообщили специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С 19 часов (15.00 мск) 27 апреля до 07 часов 29 апреля на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении метеорологов.
Как писал NEWS.ru, февральский пост экоактивистки из Швеции в поддержку тех, кто протестует против режима «чёрного неба» в Красноярске, не остался без внимания со стороны мэрии города. В пресс-службе администрации отметили, что не считают действия юной шведки провокацией и относятся к ним «нормально». Власти подчеркнули, что эта тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях, кроме того, в городе разработан план по улучшению экологической обстановки. Согласно этому плану, в Красноярске закроют малоэффективные котельни, обновят общественный транспорт и высадят новые деревья.