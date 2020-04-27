В Красноярске ввели режим «чёрного неба»

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Мужчина, представившийся врачом-гинекологом, шантажировал жительницу Калуги тем, что выложит в Интернет видеозапись её осмотра. Она была произведена во время консультации по Skype.

Женщина обратилась в частную клинику с гинекологической проблемой. Позже ей позвонил мужчина, представившийся врачом. Он настоял на дистанционном осмотре. Медик заверил, что эта схема отработана и в период пандемии оправдана....