В Красноярске впервые за семь месяцев ввели режим «чёрного неба»

https://static.news.ru/photo/668059cc-2801-11eb-923d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs24

Синоптики объявили режим «чёрного неба» в Красноярске из-за рассеивания вредных частиц в воздухе.

В сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указывается , что неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности сохранятся на территории областного центра до вечера 19 ноября.

Режим «чёрного неба» с начала 2020 года объявлялся в Красноярске несколько раз, последний — в апреле. Жители города жаловались на головную боль, ухудшение зрения и першение в горле. Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух», в рамках которой проходят мероприятия, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды.

Ранее заместитель постоянного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Алексей Бутин направил заявление секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву, писал NEWS.ru. В документе говорится, что более 40% населения Сибири живёт в условиях загрязнённой атмосферы, а режим «чёрного неба» регулярно вводится во многих городах.