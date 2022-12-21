В Красноярске учителя приговорили к 10 годам колонии за вербовку в ИГИЛ В Красноярске учителя воскресной школы приговорили к 10 годам колонии за пропаганду ИГИЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима преподавателя мусульманского права воскресной школы, который вербовал слушателей в ряды «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого УФСБ России, его признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка в совершение террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По данным спецслужб, в 2019 году преподаватель мусульманского права, разделявший идеи радикального ислама, распространял материалы с оправданием деятельности боевиков ИГИЛ в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, обвиняемый склонял слушателей воскресной школы к переезду в Сирию для участия в террористической деятельности.

Ранее УФСБ России по Алтайскому краю задержало вербовщика ИГИЛ, которым оказался иностранец 2000 года рождения. мужчина разделял идеологию, методы и цели ИГИЛ и последовательно осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность международной террористической организации.

Во время беседы с силовиками юноша оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с «неверными», высказывал радикальные идеи, показывая при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды организации. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации).