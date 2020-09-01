В Красноярске суд отказал школьнице в возвращении домой из психдиспансера

https://static.news.ru/photo/c799e7d4-ec45-11ea-9a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: kraevoy.krk.sudrf.ru

14-летняя школьница из Красноярска продолжит находиться в психдиспансере после того, как силовики обнаружили у неё подписку на группу в социальной сети «ВКонтакте» про расстрел в американской школе «Колумбайн». Решение оставил в силе Октябрьский районный суд Красноярска.

Суд оставил её там, сказал недобровольно госпитализировать. Срок не указал, — рассказал журналистам телеканала «360» адвокат подростка из правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что девочка опасна для себя и окружающих. Адвокат считает, что нет никакого основания для такого решения. Васин подчеркнул, что поставленный ей диагноз не подпадает под помещение в стационар.

На этом будем строить защиту и обжалование, — отметил адвокат.

Защита школьницы предоставила в суд заключение профессора Владимира Менделевича, который опроверг данные экспертизы, по которой девушку поместили в психлечебницу. Несмотря на это, решение было принято не в пользу школьницы.

Мать ребёнка согласилась на помещение девочки в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Адвокат подчеркнул, что ребёнка обещали вернуть через три дня. Позже женщина изменила своё решение и отозвала согласие. Без него школьница не может находиться в лечебнице.

Мы считаем те сутки, что заявление было отозвано, и до того времени, когда появился иск, эти сутки были незаконны, — подчеркнул адвокат.

Адвокаты обратят на это внимание в своей жалобе. Решение о помещении школьницы в психдиспансер было принято на основе закрытых данных.

Детский омбудсмен Красноярского края Ирина Мирошникова следит за ситуацией со школьницей.

Я в курсе всех абсолютно шагов и с точки зрения соблюдения прав, — отметила омбудсмен.

Как сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, 26 августа к школьнице и её родителям пришли с обыском сотрудники ФСБ. По его словам, мать ребёнка согласилась на добровольную госпитализацию ребёнка под давлением оперативников. Когда она отказалась от своего решения, главный врач психдиспансера обратился в суд из-за её деструктивного поведения.

Чиков рассказал, что в заключении медиков указано, что с 2018 года школьница заинтересовалась темой «Колумбайна», а также выкладывала в соцсетях фотографии и рисунки агрессивного и аутоагрессивного содержания. Правозащитник подчеркнул, что рассматривающий заявление о принудительной госпитализации судья провёл в совещательной комнате всего четыре минуты.

Как ранее писал NEWS.ru, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что на Урале наблюдается повышенный интерес несовершеннолетних «колумбайн»-сообществам в Сети.