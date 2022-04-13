В Красноярске спасли раненую косулю

В Свердловском районе Красноярска спасли раненую косулю, передаёт «МК в Красноярске». В операции участвовали охотинспекторы Минэкологии региона, работники зоопарка «Роев ручей», полицейские и жители города. До этого животное бегало по улицам.

Косулю поймали, осмотрели и перевезли в зоопарк. Там она останется, пока не вылечится.

Изначально о животном сообщили местные жители, за что их поблагодарило Минэкологии Красноярского края. В ведомстве также попросили красноярцев не брать на руки, не кормить и не приносить домой раненых животных и птиц. Это может навредить им и даже помешать вернуться в природу.

Если обнаружено нуждающееся в помощи животное, следует сообщить о нём охотинспекторам.

Ранее волонтёр из Харькова Алина Гончаренко рассказала, что брошенных на Украине собак и кошек пытаются распределять по приютам страны, но мест хватает «уже с натяжкой». Многих животных отправляют за границу, например в Польшу.

Опрошенные NEWS.ru украинские зоозащитники заявили, что не слышали о программе по спасению животных с территорий ЛНР и ДНР «ЗооДруг», инициированной российской стороной. Зооволонтёр из Харькова Яна Маркевич в беседе с NEWS.ru заявила, что эта кампания «не более чем пиар».