В Красноярске школьники пожаловались на видеонаблюдение в туалете
Александр Чеков
Александр Чеков
14:27, 08 ноября 2021
Фото: rostov.videonabludenie/vk.com
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Красноярские учащиеся школы № 4 пожаловались на видеонаблюдение в туалете. Однако в управлении образования города сообщили, что это муляж и в учебном заведении его установили с согласия родителей школьников, сообщает «Подъём».
Главное управление образования проводит проверку по данному факту: насколько была целесообразна установка, насколько это вообще соответствует законодательству, даже если это муляж, — рассказали изданию в организации.
Предполагается, что имитация видеонаблюдения понадобилась, чтобы помочь приструнить вандалов и курильщиков.
Ранее сообщалось, что специальные камеры видеонаблюдения для распознавания потенциальных стрелков установят в районах нахождения школ в России. Функционирование системы заключается в том, что камера, распознающая человека с оружием, немедленно подаёт сигнал на пульт школьной охраны.
Однако у системы есть определённые изъяны. Так, она не сможет «разглядеть» небольшой пистолет, тем более спрятанный во внутреннем кармане. Также камеры плохо «видят» в темноте.