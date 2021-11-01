Подросток ударил ножом приятеля на детской площадке в Красноярске

Двое подростков в возрасте 13 и 11 лет поссорились на детской площадке одного из домов в Красноярске. В ходе конфликта один из мальчиков нанёс другому два удара ножом. Пострадавший был госпитализирован. Об этом сообщил региональный главк СК РФ.

По предварительной версии следствия, вечером 31 октября 2021 года на детской площадке во дворе одного из домов, расположенных по улице Амурская города Красноярска, между двумя знакомыми подростками произошёл конфликт, в ходе которого 13-летний мальчик нанёс 11-летнему два удара ножом, — говорится в сообщении.

Мальчик был ранен в живот и грудную клетку. Ему была оказана медицинская пoмощь. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врaчей.

Возбуждено уголовное дело по статье о пoкушении на убийство малолетнего. 13-летний подростoк помещён в центр временного содержания для несовершеннолетних правонaрушителей.

Ранее в Чите задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 14-летней девочки. На допросе он признался в совершении преступления.