В Красноярске педофил заманил 10-летнюю школьницу домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске за совращение 10-летней девочки задержали 43-летнего местного жителя, сообщили Lenta.ru в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Мужчина обманом заманил ребенка к себе домой.

Как пишет издание, подозреваемый показал ребенку порнофильм и продемонстрировал свои половые органы.

По версии следствия, днем 30 ноября возле остановки «Маяковская» подозреваемый подошел к незнакомой школьнице. Он попросил девочку помочь его дочери с уроками и привел к себе в квартиру.

Получив согласие девочки, мужчина проследовал с ней в подъезд своего дома, завел в квартиру, где, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки в силу ее малолетнего возраста, совершил действия сексуального характера, после чего отпустил ребенка, — заявили в ведомстве.

Узнав о случившемся, мать школьницы обратилась в полицию. Подозреваемого удалось в тот же день задержать в его квартире. Решается вопрос о заключении под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении преступления.

Ранее мещанский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима преподавателя математики из Московского государственного университета (МГУ) Евгения Золина по делу о домогательствах до несовершеннолетних. По материалам дела, Золин в свободное от работы время домогался девочек 11 и шести лет, одну из них он встретил во дворе, а другая приходила в гости к его сыну.