В Красноярске отреагировали на школьную драку с участием внука депутата Красноярский депутат Терехов назвал драки в школах рядовым явлением

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Драка между учениками в школе села Ровное Балахтинского района Красноярского края была бы совершенно рядовым событием, если бы один из них не оказался внуком местного депутата Александра Греба, заявил NEWS.ru депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов. По его словам, школьники дерутся почти на каждой перемене, иногда серьезно.

Выяснять, кто тут прав, кто виноват — дело неблагодарное. Но если после драки ученику советуют сменить школу, потому что его обидчик (жертва) внук депутата, то вопросы не к подростку, а к этому депутату. И тут не в полицию следует обращаться, а в комиссию по этике этого представительного органа власти, — заявил Терехов.

Драка школьника с ученицей попала на видео.

По информации Telegram-канала SHOT, один из участников драки оказался не только внуком красноярского депутата, но еще и сыном завуча этой школы, а ученица, с которой он подрался, является дочерью директора местного Дома культуры. По данным канала, старшеклассник ударил ее ногой, потому что та сидела на ступеньках и мешала ему пройти, в ответ школьница укусила его за ногу. После этого между ними завязалась драка, друзьям не удавалось их разнять.

В марте в одной из школ на востоке Москвы подрались двое десятиклассников, один из которых впоследствии оказался в реанимации. Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Предположительно, конфликт между учениками возник из-за оскорблений в адрес родителей.