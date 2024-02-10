В Красноярске отправили под домашний арест создателя «тюремной неваляшки» Художника Слонова в Красноярске суд отправил под домашний арест из-за куклы

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Октябрьский районный суд Красноярска отправил под домашний арест до 7 апреля художника Василия Слонова, создавшего куклу-неваляшку с тюремными татуировками и символами «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает ТАСС. Слонов проходит по делу о демонстрации экстремистской символики.

Домашний арест до 7 апреля, — сказал собеседник агентства в ГУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Слонов не признал вину и заявил, что собирался в Казахстан на выставку, а вернуться планировал через неделю. Судья обратила внимание, что он купил билет лишь в один конец, передает NGS24.ru. Мужчина назвал действия силовиков «следственной манипуляцией простым художником». Он также выразил удивление негативным отношением к нему, рассказал, что его сравнивали с оппозиционером Алексеем Навальным и называли антиправительственным художником, враждебным русскому народу.

Милосердие выше закона. Хотя мне не нужно милосердие, потому что я не виноват. Если вы считаете, что я виноват, милосердие выше закона, — выступил он в суде.

Накануне Слонова остановили в аэропорту, когда он собирался вылететь в Казахстан. В соцсетях у художника осталась фотография созданной им куклы-неваляшки с запрещенными символами.