В Красноярске отчим жестоко избил пасынка на глазах у прохожих NGS24: в Красноярске отчим жестоко избил пасынка на глазах у прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске отчим жестоко избил пасынка на глазах у прохожих, передает NGS24. По данным портала, мальчик лежал в крови на обочине, а рядом, размахивая железной палкой, бегал его родитель. В итоге ребенка забрала скорая, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно порталу, ЧП произошло на улице Свердловской. Прохожие увидели, что мужчина избивает подростка, и поспешили вмешаться. Однако агрессор кричал, что плохо воспитал пасынка, поэтому его нужно бить. Отчим наклонился к лежащему ребенку и начал хлестать его ладонью по голове со словами: «Вставай, давай!». Окружающие попытались защитить ребенка.

В полиции рассказали, что получили сигнал от очевидцев сразу. Установлено, что ребенку 16 лет, его матери 40, ее сожителю — 37 лет. Вечером 15 июня родители забрали мальчика от друзей и поехали домой, в дороге между отчимом и подростком начался конфликт, который перешел в потасовку. Женщина остановила машину, чтобы успокоить их, но ссора продолжилась на обочине.

Пока мать успокаивала младшего ребенка, который также ехал в авто, мужчина дважды ударил пасынка, затем взял металлическую палку, но не использовал ее. Известно, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов, на учете не состояла.

Ранее в Зеленограде школьный педагог-психолог сильно избила шестилетнюю дочь. О следах от побоев правоохранителям сообщили сотрудники медучреждения, куда мать привела девочку. Женщина нанесла ребенку множественные удары поздним вечером 27 мая, а с жалобами на боли в груди девочка попала в поликлинику на следующий вечер.