В Красноярске осудили «кошмаривших» бизнесменов полицейских Четыре полицейских из Красноярска получили по 8 лет колонии за взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-следователь городской полиции и три экс-сотрудника краевого главка МВД — оперативник, глава уголовного розыска, а также руководитель отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции — получили по восемь лет колонии по статье о взяточничестве, сообщает региональная прокуратура. Фигуранты действовали через посредника, которого, согласно решению суда, приговорили к семи годам колонии.

Экс-стражи порядка возбудили уголовные дела в отношении пяти бизнесменов по ч. 3 ст. 163 УК РФ о взяточничестве. Двоих предпринимателей они арестовали, других отпустили, выдвинув требования о передаче 4 млн рублей за их свободу. Полицейские пообещали за деньги переквалифицировать дело о вымогательстве на самоуправство.

Бизнесмены, в свою очередь, отказались передавать им вышеуказанную сумму денег, давление на них оказывал посредник полицейских. Сообщников стражей порядка задержали сотрудники регионального УФСБ с поличным во время передачи части денег.

Ранее троих офицеров отдела «М» ФСБ России обвинили в получении взяток на общую сумму более чем в пять миллиардов рублей. Двое фигурантов дела заключили сделку со следствием и находятся под домашним арестом, третий — под стражей. Расследование ведет Главное управление СК РФ.