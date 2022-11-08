В Красноярске объяснили фотошоп кошки на остановке В администрации Красноярска объяснили фотошоп кошки Лили на остановке вниманием к подписчикам

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В администрации Красноярска объяснили ситуацию с добавлением кошки Лили с помощью фоторедактора к снимкам автобусных остановок желанием привлечь внимание подписчиков, сообщает «Подъем». По словам местных властей, идея принадлежит департаменту информполитики города. В администрации также заявили, что они не пытались скрыть тот факт, что появление животного на снимках — явный фотошоп.

Идея с фотошопом котика на остановке — это коллективное авторство департамента информполитики. Такая нестандартная подача достаточно стандартной новости об установке автобусного павильона преследовала одну главную цель: чтобы наши подписчики улыбнулись, обратили внимание на новость. <...> Конечно, это фотошоп, — отметили в администрации.

В свою очередь депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов подхватил тренд с добавлением кошки Лили с помощью фотошопа. Парламентарий представил фотоотчеты с общественно-политических мероприятий, на которых красуется животное.

Ранее в Красноярске установили две современные остановки, оборудованные информационном табло, разъемами для зарядки мобильных телефонов и сетью Wi-Fi. Мэрия города разместила в своем Telegram-канале фотографии новых объектов, добавив при помощи фоторедактора изображения кошки Лили, чтобы продемонстрировать гражданам, насколько эти остановки удобные.